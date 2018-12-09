Спецслужбы установили факт расширения ракетной программы Ирана. Страна увеличила число испытаний, а ракеты способны достичь Европы, сообщает Die Welt.

По данным издания, в качестве полигона для испытаний оружия Тегеран использует Сирию.

По информации разведки, в текущем году Иран произвел семь запусков ракет средней дальности и пять запусков ракет малой дальности, а также крылатых ракет. Источники газеты утверждают, что речь, в том числе, идет о ракетах «Шахаб-3», чей радиус дальности позволяет нанести удар по странам юго-восточной Европы.

Minval.az