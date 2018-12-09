В Пакистане в результате теракта погибли два, ранения получили шесть человек.

Взрыв произошел на мероприятии, организованном партией «Объединённое национальное движение» в самом крупном городе страны – Карачи, передает агенство «Анадолу».

По данным местных источников, неизвестный на мотоцикле бросил в толпу ручную гранату.

Присутствовавшие на мероприятии министр технологий и телекоммуникаций Макбул Сыддыки и лидер оппозиции местного совета провинции Синд Хаважа Изхарул Хасан не получили ранений.

Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

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