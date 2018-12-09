Израильские военные сообщили об обнаружении на границе Ливана и Израиля второго туннеля, построенного шиитским движением «Хезболла».

Как сообщает РБК, армия обороны Израиля предупредила, что уже заминировали туннель и «любые попытки проникнуть туда с ливанской стороны — небезопасны».

«Наши силы только что вскрыли второй атакующий туннель, который прорыла «Хезболлах» из Ливана в Израиль. «Хезболлах» планировала использовать его для нападения на израильских граждан»,— говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. Отмечается, что туннель «был раскопан за несколько дней до операции» и не был готов к эксплуатации.

4 декабря армия Израиля объявила о начале операции против «Хезболлы» на границе с Ливаном. Военные планируют уничтожить подземные тоннели, построенные шиитским движением в районе границы для переброски своих боевиков в Израиль. Операция «Северный щит» проводится исключительно на израильской территории.

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