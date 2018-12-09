Верховный суд Мексики приостановил введение в действие федерального закона о вознаграждениях госслужащим, в соответствии с которым ни один чиновник не мог получать больше, чем президент страны – 108 тысяч песо (около 5,3 тысячи долларов).

Данный закон был инициативой нового президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который еще в ходе предвыборной кампании пообещал резко срезать зарплаты чиновников. По закону, ни один из них не может получать больше главы государства, который сам себе установил зарплату в размере 108 тысяч песо – примерно 40% от того, что получал его предшественник Энрике Пенья Ньето.

В решении суда отмечается, что размер зарплат высших чиновников установлен конституцией. Так, статья 94 указывает, что уровень оплаты их труда не может быть понижен в период исполнения ими своих обязанностей. Это же касается и зарплат судей.

Суд также указал конгрессу на необходимость выработки в ближайшие дни расходной части федерального бюджета на 2019 года, исходя из данных предпосылок в части зарплаты чиновников. Решение верховного суда обязательно для исполнения и может быть проанализировано на предмет соответствия конституции только в начале 2019 года на пленуме этой судебной инстанции, отмечает портал Excelsior.

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