Власти Ирана задержали четырёх подозреваемых в совершении теракта в портовом городе Чабахар на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на прокурора города Захедан.

В четверг утром в Чабахаре (провинция Систан и Белуджистан) смертник попытался проехать на заминированном автомобиле на территорию штаба сил правопорядка. После этого произошел взрыв, в результате которого погибли два сотрудника сил правопорядка, еще 42 человека пострадали.

По информации агентства, подозреваемые были задержаны в разных городах иранской провинции Систан и Белуджистан. В настоящее время расследование продолжается.

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