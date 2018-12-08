Старший советник и зять американского президента Джаред Кушнер встречался с саудовским принцем Мухаммедом бин Сальманом после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, пишет The New York Times.

По словам источников в Белом доме, принц Саудовской Аравии и его советники последовательно выстраивали личные отношения с Кушнером и самим Трампом. При этом принц и советник регулярно общаются по смс и телефону, а их общение продолжается и после инцидента с Хашукджи.

Как отмечается, источники издания опасаются, что Кушнер мог оказаться под влиянием бин Сальмана и начать действовать в интересах саудовской стороны.

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