27-летняя Лорен Смит везла сына из школы в малолитражном Ford Ka по шоссе на скорости почти 100 км/ч.

Когда у Смит случился обморок, машина задела разделительный барьер, передает RTVI.

Тогда мальчик перехватил управление автомобилем, включил аварийные огни, пересек несколько полос и сумел припарковать автомобиль на обочине.

Хеджер попытался вызвать скорую, но рядом остановилась другая машина, водитель которой помог им.

По словам Смит, она раньше никогда не теряла сознание и о том, что произошло, она узнала только, когда пришла в себя спустя десять минут.

Смит сказала, что гордится поступком своего сына. «Он понял, что со мной что-то не так, но не понял, какую потрясающую вещь сделал. Сказал только, что сделал то, что должен был сделать или мы бы оба погибли», — добавила она.

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