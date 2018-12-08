27-летняя Лорен Смит везла сына из школы в малолитражном Ford Ka по шоссе на скорости почти 100 км/ч.
Когда у Смит случился обморок, машина задела разделительный барьер, передает RTVI.
Тогда мальчик перехватил управление автомобилем, включил аварийные огни, пересек несколько полос и сумел припарковать автомобиль на обочине.
Хеджер попытался вызвать скорую, но рядом остановилась другая машина, водитель которой помог им.
По словам Смит, она раньше никогда не теряла сознание и о том, что произошло, она узнала только, когда пришла в себя спустя десять минут.