Трамп похвалил нынешнего главу Госдепа США Майка Помпео. «Майк Помпео отлично справляется со своей работой, я им очень горжусь», — написал президент, передает RTVI.

Его предшественнику, Рексу Тиллерсону, «не хватало умственных способностей» для такого важного поста, продолжил американский лидер.

«Он был глуп как пробка и я не мог дождаться того момента, когда наконец от него избавлюсь», — рассказал Трамп, добавив, что Тиллерсон был «жутко ленив». «Теперь дела идут совсем по другому, в Госдепе отличное настроение!», — заключил глава государства.

Тиллерсон занимал пост главы Госдепа с февраля 2017 года до апреля 2018 года. Трамп уволил его с должности после конфликтов по вопросам КНДР, России и Ирана.

Твит Трампа появился после интервью Тиллерсона, в котором он назвал президента США «недисциплинированным» и «импульсивным» и рассказал, что тот «не любит читать и вдаваться в подробности многих дел».

«Президент [Трамп] часто говорил: „Вот что я хочу сделать и вот так это должно произойти“ и мне каждый раз приходилось отвечать ему: „Господин президент, я понимаю чего вы хотите, но так не получится. Это противозаконно“», — рассказал Тиллерсон.

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