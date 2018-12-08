Президент США Дональд Трамп заявил о том, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года обошлось налогоплательщикам в более чем $30 млн, однако так и не выявило фактов какого-либо сговора Трампа и его помощником с официальными лицами РФ.

Как передает ТАСС, соответствующую запись американский лидер разместил в субботу на своей странице в сети Twitter.

«После двух лет и миллионов страниц документов (и издержек в более чем $30 млн) никакого сговора!» — заявил Трамп, очевидно имея в виду расследование Мюллера.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году.

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