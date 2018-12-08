Британский военный атташе в Эстонии Гэри Брукс заявил, что Соединенное Королевство, которое в настоящее время возглавляет батальон НАТО в регионе, усилит военное присутствие на эстонской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в регионе увеличат число танков и проведут ротацию войск, а летом планируют организовать учения с привлечением ВМФ. В ходе учений военные стран смогут провести совместные маневры.

«Мы всегда должны быть готовы воспользоваться возможностью комбинировать действия как наземных, так и воздушных войск или, например, пехоты и флота», — сказал Брукс.

Уточняется, что даже после Brexit британские войска продолжат находиться в регионе.

Minval.az