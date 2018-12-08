Агентство пищевой безопасности Азербайджана, с учетом маршрутов перелетных птиц на территории страны и изменения погоды, провело эпизоотический мониторинг в целях определения иммунного фона домашних птиц на домашних и коммерческих птицефермах, сообщает в субботу Trend со ссылкой на агентство.

Мониторинг был проведен 27-30 ноября в Баку, Абшеронском, Хачмазском, Нефтчалинском, Сальянском и Агджабединском районах.

В мониторингах приняли участие сотрудники Агентства пищевой безопасности и его региональных отделений, Национальной референс-лаборатории Азербайджанского института пищевой безопасности, региональные испытательные лаборатории Бардинского, Сальянского, Сабирабадского и Губинского районов, Государственной ветеринарной службы при министерстве сельского хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов и Республиканской противочумной станции.

Собранные образцы были направлены в Национальную рефернс-лабораторию Института пищевой безопасности.

Согласно результатам проверок, на территориях проведения мониторинга не выявлено случаев заболевания «птичьим гриппом».

Minval.az