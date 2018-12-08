Полиция и жандармерия задержали в субботу во время акций протеста «желтых жилетов» во Франции 950 человек, 724 из них помещены под стражу. Такие данные привело агентство AFP со ссылкой на источник во французской полиции.

По последним данным префектуры столичной полиции, в Париже задержаны 651 человек, из них 536 помещены под стражу.

Как передает ТАСС, в центре столицы побиты витрины многих магазинов и ресторанов. На центральных улицах пожарные продолжают тушить автомобили, попавшиеся на пути агрессивно настроенных манифестантов.

Всего, по данным, озвученным государственным секретарем при МВД Лораном Нуньесом, в акциях протеста «желтых жилетов» во Франции участвует 31 тыс. человек, из них около 8 тыс. — в Париже.

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