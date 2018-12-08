Протестные акции во Франции указывают на провал демократии и проблемы со свободой и соблюдением прав человека в Европе. Такое мнение выразил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Акции протестов «желтых жилетов» указывают на провал демократии, прав человека и свобод в Европе. Во многих европейских городах сложилась напряженная обстановка. Сегодня мы следим за ситуацией в странах, которые предпочли не реагировать на действия лиц, пытавшихся устроить кровопролитие в Турции», — подчеркнул он, передает TASS.

Эрдоган отметил, что «некоторые силы обвиняли» турецкую полицию «в применении чрезмерной силы». «Посмотрите, как обращается с людьми их полиция. Наши сотрудники полиции действуют гуманно», — сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара «выступает как против хаоса, который сеют демонстранты, так и против применения чрезмерной силы в отношении протестующих».

Minval.az