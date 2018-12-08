«Близкие отношения между Россией и Турцией — это гарантия региональной безопасности и стабильности. Мы должны это положение еще больше укрепить и о нем объявить, чтобы это чувствовали и знали все. В противном случае несложно предположить, что ждет регион и страны, входящие в этот регион, если начнется хаос и нестабильность. Несомненно, что тесное взаимодействие России и Турции служит сдерживающим элементом и способствует стабилизации в установлении стабильных отношений в регионе», — сказал он, передает РИА Новости.

По словам Йылдырыма, это возлагает огромную ответственность на Москву и Анкару. «Мы должны препятствовать любого рода сомнительным инициативам и действиям, которые расшатывали бы безопасность в регионе», — заключил он.