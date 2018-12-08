Власти Мадрида не исключают вероятность беспорядков в ходе финального матча футбольного Кубка Либертадорес, который состоится завтра. В связи с этим власти столицы предпринимают беспрецедентные меры безопасности, сообщает Regnum со ссылкой на газету ABC.

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретятся два аргентинских клуба — «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

Силы безопасности ожидают беспорядков, которые могут устроить около 500 прибывших в Мадрид агрессивных футбольных хулиганов. Аргентинская полиция помогает испанским коллегам подготовиться к матчу.

«Это матч высокого риска, но мы должны быть в состоянии насладиться великолепной игрой, которая состоится в воскресенье. Мы готовы, около 4000 военнослужащих будут обеспечивать порядок как внутри, так и за пределами стадиона», — заявил представитель правительства в Мадриде Хосе Мануэль Родригес Урибес.

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