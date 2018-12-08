Как признался Абадия, он полностью преобразовал свою внешность с помощью пластических операций.Чтобы избежать ареста, мужчина изменил челюсть, скулы, глаза, рот, уши и нос. Опознать его по старым фотографиям стало просто невозможно, но мужчина всё равно старался не покидать убежища, управляя наркоимперией дистанционно. И всё-таки полиция вышла на след наркобарона, когда тот совершил телефонный звонок: его голос, в отличие от лица, остался неизменным.

После ареста в Бразилии преступник был экстрадирован в США. Он признал себя виновным в торговле наркотиками и организации множества заказных убийств. Мужчина приговорён к тридцати годам лишения свободы.