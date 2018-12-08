Колумбийский наркобарон Хуан Карлос Рамирес Абадия признался, что перенёс множество пластических операций, чтобы избежать ареста. Мужчине долгое время удавалось водить полицию за нос, но его всё-таки опознали — по голосу, который остался прежним, сообщает Mirror.

Наркобарон Хуан Карлос Рамирес Абадия был задержан в пригороде бразильского города Сан-Паулу. Глава Картеля Северной долины был одним из самых разыскиваемых преступников в мире. За информацию о его местонахождении американское Управление по борьбе с распространением наркотиков обещало пять миллионов долларов. И всё-таки долгие годы мужчине удавалось скрываться от правосудия.

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