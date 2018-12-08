24-летнего Александра Хевенса признали виновным в «оказании психологического давления» на свою подругу Стейси Бут, которую он заставлял отчитываться за каждый звонок и сообщение на телефоне.

Житель Манчестера настолько ревновал возлюбленную, что однажды ночью разблокировал её айфон, поднеся палец спящей девушки к Touch ID, а потом разбудил её и стал расспрашивать про каждый контакт, сохранённый в памяти гаджета, передает life.ru.

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