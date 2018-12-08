Королевский суд Манчестера, где слушалось дело, обвинил молодого человека в «собственническом отношении» к своей пассии. Закон «о борьбе с принуждением», по которому осудили Хевенса, вступил в силу в декабре 2015 года, но за прошедший период к ответственности привлекли менее 300 человек. Эксперты объясняют это тем, что документ содержит весьма расплывчатые формулировки.

Роман Хевенса и Бут продлился шесть лет. Отношения дали трещину в 2016-м, когда Хевенс впал в паранойю в результате злоупотребления кокаином. Обвинитель Роб Смит заявил в суде, что с этого момента молодой человек стал вести себя агрессивно по отношению к ней. Однажды в пылу ссоры Хевенс нанёс Стейси травму плеча и даже укусил её.

Стейси решила порвать с Александром в октябре 2017-го. «Я пыталась ему помочь, но всё бесполезно», — говорит она. Хевенса приговорили к шести месяцам заключения.