Дочь британского миллионера Грейс Миллан пропала в ходе кругосветного путешествия, передают российские СМИ со ссылкой на metro.co.uk.

Первым государством, которое посетила девушка, было Перу, а две недели назад она перебралась в Новую Зеландию, после чего перестала выходить на связь с близкими. Ее отец рассказал, что до этого Грейс списывалась и созванивалась с родственниками каждый день и постоянно присылала фотографии.

Как сообщили в полиции Окленда, над делом работают более 25 сотрудников, которые часами просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы отследить перемещения Грейс. Последний раз она была замечена со спутником в отеле CityLife, после чего ее никто не видел.

Правоохранители заявили, что имеют «серьезные опасения» по поводу пропажи Миллан и рассматривают версию об убийстве.

Minval.az