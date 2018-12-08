В Париже впервые за 13 лет развернули бронемашины полиции из-за протестов «желтых жилетов». Броневики французской жандармерии заняли в субботу, 8 декабря, позиции у фронтона Национального собрания Франции (нижней палаты парламента), сообщает ТАСС.

Предполагается, что всего в Париже в субботу будут использовать 14 жандармских бронемашин, окрашенных в синий цвет. Они снабжены бульдозерным ножом для разрушения баррикад. На башнях установлены устройства для кругового распыления слезоточивых газов.

Как сообщается, с утра субботы бронемашины появились на площади Бастилии (восточная часть центра города), а также на площади Ронпуен в середине Елисейских полей.

Указано, что это первый случай развертывания в Париже бронемашин правоохранителей со времен погромов, которые хулиганы устраивали в 2005 году. Тогда манифестации из социально неблагополучных городов департамента Сен-Дени перекинулись на столицу.

Тем временем в столицу Франции начинают поступать первые «желтые жилеты», протестующих против роста цен и налогов. В настоящее время основные события во французской столице разворачиваются на Елисейских полях.

Minval.az