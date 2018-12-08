В Париже 8 декабря закроют ряд известных туристических объектов на фоне опасений возможного уличного насилия во время протестов «желтых жилетов», сообщает BBC.

По всей Франции следить за порядком будут 89 тысяч полицейских, из них в столице — 8 тысяч. На улицах Парижа разместят бронетранспортеры.

Полиция призывает закрыть магазины и рестораны на Елисейских полях и убрать с улиц столы и стулья. Не будут работать Лувр и Музей д’Орсе, Большой дворец у Елисейских полей, оперные театры. Эйфелева башня также будет закрыта.

Кроме того, во Франции перенесли серию футбольных матчей.

Акции протеста движения так называемых «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. Погибли четыре человека, сотни получили ранения. Нынешняя манифестация — уже четвёртая по счёту.

Несмотря на то, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо, протестующие отвергли его, назвав «насмешкой над французами».

В четверг молодые люди вышли на улицы, протестуя против реформ образования. Более 140 человек было арестовано в ходе протестов у школы в городе Мант-ла-Жоли, закончившихся столкновениями с полицией.

В «Твиттере» размещено видео подавления протестов в Мант-ла-Жоли.

D’autres images de l’interpellation de dizaines de lycéens, aujourd’hui à Mantes-la-Jolie. pic.twitter.com/ghv8K91e7l — Violences Policières (@Obs_Violences) 6 декабря 2018 г.

Десятки других школ были блокированы полицией в Марселе, Нанте, Париже и других французских городах.

Учащиеся были возмущены планами президента Эммануэля Макрона внести изменения в правила сдачи выпускных экзаменов в школах, по результатам которых происходит зачисление в университет.

Критики реформ опасаются, что новые правила ограничивают возможности учащихся и порождают неравенство, отмечает Би-би-си.

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