Производитель сигарет Marlboro компания Altria Group (бывшая Philip Morris) выкупит 45% акций канадского производителя марихуаны Cronos Group. Об этом 7 декабря сообщил Bloomberg.

Сумма сделки составит 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд), а по данным АР — $2,4 млрд. Altria также получит возмозможность увеличить свое количество ценных бумаг Cronos до 55%.

Гендиректор Altria Говард Уиллард отметил, что сделка с канадским производителем марихуаны «откроет невероятные возможности роста для его компании».

Представители Altria Group также заявили, что они прекращают поддержку своих электронных сигарет MarkTen и Green Smoke.

В середине августа стало известно, что Constellation Brands, которой принадлежит пивной бренд Corona, инвестирует в канадского производителя марихуаны Canopy Growth $4 млрд. Таким образом алкогольная компания хочет укрепить свое положение на развивающемся рынке конопли.

17 октября в Канаде вступил в силу закон, который легализует употребление каннабиса в рекреационных целях. С 1993 года в этой стране выращивать марихуану было запрещено. В 2001 году употребление конопли разрешили в медицинских целях. Канада стала второй страной в мире после Уругвая, которая легализовала этот наркотик.

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