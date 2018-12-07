Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ходе переговоров в МИД России подтвердил позицию Вашингтона о том, что решение афганской проблемы должно быть найдено народом этой страны без вмешательства извне, заявили в пятницу в американском посольстве в Москве.

«Спецпредставитель США вновь подтвердил, что разрешение конфликта в Афганистане может быть достигнуто только путем переговоров о политическом урегулировании и что, в конечном счете, будущее страны должно быть определено афганским народом, а не навязано силами извне», — говорится в сообщении американской дипмиссии.

В нем отмечается, что «и Соединенные Штаты, и Россия выиграют от политического урегулирования в Афганистане, которое будет способствовать сокращению террористической и наркотической угроз, укреплению экономического сотрудничества и положит конец длящейся уже 40 лет войне внутри страны».

Minval.az