Как уже сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев и и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян побеседовали в кулуарах неофициальной встречи глав государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге

«Мы говорили об обмене пленными. К сожалению, не достигли согласия, но обсуждения продолжатся. Они предлагают «всех на всех». Но здесь есть проблема, поскольку мы должны обсудить этот вопрос с руководством Арцаха (сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских землях — прим. «Минвала»)», — сказал Н.Пашинян журналистам.

По его словам, они также обсудили предыдущие эпизоды переговорного процесса и так далее.

Minval.az