Президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах неофициальной встречи глав государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге побеседовал с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, заявил завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента (АП) Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В процессе беседы обсуждения велись вокруг вопросов продолжения активных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и укрепления режима прекращения огня», — подчеркнул Х.Гаджиев в интервью госагентству «АзерТАдж».

По его словам, необходимо учитывать, что эти два аспекта очень тесно связаны друг с другом и являются взаимно дополняющими.

«В последнее время на линии соприкосновения войск и вдоль государственной границы наблюдается относительное спокойствие, что создает очень хороший фон для ведения субстантивных и интенсивных переговоров по разрешению конфликта. Это вовсе не должно приводить к замораживанию конфликта или же к сохранению недопустимого статус-кво», — отметил Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан выступает за скорейшее изменение статус-кво по Нагорному Карабаху. «На уровне глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно подчеркивалась важность изменения статус-кво. В рамках переговоров по урегулированию конфликта должны быть восстановлены территориальная целостность и суверенитет в рамках признанных на международном уровне границ», — сказал завотделом АП.

Как отметил Х.Гаджиев, в процессе беседы И.Алиев и Н.Пашинян также обсудили вопрос взаимного обмена задержанных лиц между Азербайджаном и Арменией.

Он также прокомментировал прямую связь между двумя странами. «Такая связь есть. Но она не на уровне глав государств, глав МИД или министров обороны. Она уровнем ниже и используется при необходимости», — сказал Х.Гаджиев.

Minval.az