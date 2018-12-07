Президент Футбольной федерации Афганистана (АФФ) Керамуддин Карим и ряд тренеров обвиняются в сексуальных домогательствах, сообщает DW.

Согласно сообщению, о неподобающем поведении специалистов рассказали бывшие и действующие футболистки сборной. Скандал разгорелся после того, как экс-капитан женской команды страны Халида Попал заявила, что для того, чтобы перейти из команды в возрастной категории до 17 в национальную сборную, нужно выполнить три условия — хорошо выглядеть, быть выходцем из бедной семьи и быть на все согласным.

Также упоминается, что Халида Попал в данный момент проживает в Дании.

При это не исключается, что жертв может быть больше. Так как речь идет о домогательствах к спортсменам обоего пола.

Несмотря на это Керамуддин Карим отрицает вину. ФИФА и афганская прокуратура приступили к расследованию.

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