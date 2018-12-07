8 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь, северный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 7-9, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются кратковременные дожди, на горных территориях возможен снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью — 4-7, днем — 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 3-7 градусов тепла.

Minval.az