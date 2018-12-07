«Предположение, что Ассанж не должен бояться судебного преследования, если ему не грозит смертная казнь, очевидным образом неправильно. Никто не должен быть обвиняемым за публикацию правдивой информации», — заявил юрист изданию.
«Предположение, что Ассанж не должен бояться судебного преследования, если ему не грозит смертная казнь, очевидным образом неправильно. Никто не должен быть обвиняемым за публикацию правдивой информации», — заявил юрист изданию.
Дата: 2018/12/07 18:15
Раздел: Мир
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