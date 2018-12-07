Адвокат Бэрри Поллак, представляющий интересы Джулиана Ассанжа, заявил, что его клиент не покинет посольство Эквадора, несмотря на недавнее заявление главы латиноамериканского государства Ленина Морено, который рассказал об имеющихся условиях для выхода основателя портала WikiLeaks из здания дипмиссии страны в Лондоне, сообщает The Telegraph.

«Предположение, что Ассанж не должен бояться судебного преследования, если ему не грозит смертная казнь, очевидным образом неправильно. Никто не должен быть обвиняемым за публикацию правдивой информации», — заявил юрист изданию.

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