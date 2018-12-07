Для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Россия должна либо избавиться от крылатых ракет 9М729, либо модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность в соответствии с требованиями соглашения. Об этом заявила на брифинге в Госдепартаменте заместитель госсекретаря по контролю над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон, передает DW.

Она подчеркнула, что ответственность за принятие этого решения лежит на российской стороне.

«Мы не можем сделать это за них. Они должны взять инициативу на себя», —отметила чиновница.

В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман, который также присутствовал на брифинге, заявил, что выход Соединенных Штатов из договора не означает отказ от контроля над вооружением. По словам посла, Вашингтон останется приверженным ограничению вооружения.

«Однако нам нужен надежный партнер, а в России у нас его нет», — отметил Хантсман.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия, несмотря на многократные запросы американской стороны, скрывала существование ракеты 9M729, которая разработана и произведена в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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