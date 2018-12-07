Жительница Кении рассказала, что семья ее бывшего мужа заставляла ее выкармливать грудью трех змей. Об этом сообщило издание Pulse.

По словам женщины, когда она выходила замуж, то не знала, что ее новая семья держит змей.

«Когда меня отвели к ним домой, то сказали ждать гостей и не убегать, когда они появятся. Я тихо сидела и не шевелилась, потому что не знала, что гостями в действительности были три змеи», — сообщила женщина.

Она рассказала, что тогда одна змея обвилась вокруг ее спины, пока другая подползла к груди, чтобы выпить грудного молока. В это же время она кормила своего ребенка.

Женщина призналась, что это не единственное, к чему ее принуждала семья. В ее обязанности, кроме того, входило кормить пресмыкающихся кашей, стоя на коленях.

Местные СМИ считают, что семья могла использовать змей, чтобы расправиться с людьми, которые узнавали их секреты. Речь может идти о 24 забранных жизнях.

В итоге женщина развелась и ушла из семьи. Правда, причиной разрыва стали не змеи, а безответственность мужа, который не желал заботиться о ребенке.

Minval.az