С целью защиты от инфекционных болезней животных, которые могут перейти на территорию Азербайджана из других стран, агентство продбезопасности Азербайджана сделало предупреждение населению.

В агентстве отметили, что Всемирная организация по охране здоровья животных установила, что среди домашней птицы в провинции Тегеран Исламской Республики Иран распространен высоко патогенный птичий грипп.

В связи с этим было принято решение о временном запрете на импорт живой птицы и продуктов птицеводства из иранской провинции Тегеран.

В то же время, агентство, для усиления мер безопасности, обратилось в Государственный таможенный комитет Азербайджана, чтобы прибывающие из иранской провинции Тегеран или следовавшие по данной территории транзитом транспортные средства были продезинфицированы на таможенно-пропускных пунктах.

Minval.az