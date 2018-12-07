Сотрудники Департамента охраны биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов во время рейда задержали на территории под названием Платина в Билясуварском районе браконьеров.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, во время разбирательства было установлено, что браконьерами являются жители Баку Дженнет Заманов, Рухи Гусейнов и житель Зардабского района Джавид Садыгов. У них были изъяты охотничьи ружья.

По факту в отношении браконьеров составлены акты и протоколы, в целом применен штраф в размере 3000 манатов.

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