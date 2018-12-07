Азербайджан и Иран достигли договоренности по совместному производству спутника зондирования Земли.

Об этом сказал Trend министр связи и информации Ирана Мухаммад Джавад Азери Джахруми.

По словам Джахруми, в настоящее время между двумя странами созданы тесные связи по сотрудничеству в сфере спутниковой связи.

Министр также отметил расширение сотрудничества стран в сфере почтовой связи.

«В настоящее время Иран и Азербайджан также сотрудничают в сфере почтовой связи, и мы также намерены развивать эти отношения. В будущем мы также предусматриваем расширение сотрудничества в сфере почтовых финансовых услуг», — сказал Джахруми.

Кроме того, по словам Джахруми а рамках очередной встречи со своим азербайджанским коллегой, он обсудит перспективы сотрудничества по проекту строительства волоконно-оптической кабельной магистрали TASİM.

Minval.az