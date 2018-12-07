Бывшего президента США Джорджа Буша — старшего, скончавшегося 30 ноября, похоронили в четверг вечером в Техасе.

«Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, обрел место последнего успокоения на территории библиотеки Буша», — написал официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter.

Тело 41-го президента США было предано земле с военными почестями в городе Колледж-Стэйшн на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете. На закрытой церемонии присутствовали родные покойного, включая его старшего сына, 43-го президента США Джорджа Буша — младшего, священники и рота почетного караула в сопровождении военного оркестра.

Буш будет покоиться рядом со своей супругой Барбарой, которая скончалась в апреле этого года, и с их дочерью Робин, которая умерла от лейкемии в трехлетнем возрасте в 1953 году.

В Колледж-Стэйшн тело бывшего президента из Хьюстона доставили на специальном поезде. До этого с Бушем простились в Вашингтоне: гроб с его телом был выставлен в ротонде Капитолия, куда пришли тысячи американцев, а затем в кафедральном соборе, где прошло отпевание.

Minval.az