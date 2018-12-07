Председательство в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) в четверг, 6 декабря, перешло от Молдовы к Украине, сообщает пресс-служба МИД Молдовы.

Такое решение было утверждено сегодня в Милане, где прошло заседание глав внешнеполитических ведомств стран ГУАМ в рамках Министерского совета ОБСЕ.

«Убежден, что традиция, которая существует в рамках ГУАМ, работать на основе консенсуса даст возможность государствам-членам Организации продолжить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, как на региональном, так и на международном уровне», — заявил глава МИД Молдовы Тудор Ульяновский.

Глава молдавского внешнеполитического ведомства пожелал успеха своим украинским коллегам, выразив надежду, что организация продолжит курс на углубление экономического и гуманитарного сотрудничества в интересах народов этих государств.

ГУАМ — региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова. В основе образования этой формы сотрудничества лежит единство позиций стран с подобными политическими и экономическими внешними ориентациями.

Minval.az