По факту избиения 42-летнего азербайджанца — духовного наставника мусульман в селе Даштапа Марнеульского района Грузии Эльданиза Садыгова, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Инцидент произошел утром в среду, пятого декабря. Садыгов заявил, что его избил односельчанин Мирал Гасанов.

По словам Садыгова, на днях он опубликовал в социальной сети Facebook видеообращение, в котором выразил недовольство работой местной полиции — из его дома была совершена кража золотых украшений, но правоохранители который месяц не могут раскрыть преступление. Он уверен, что избиение, произошедшее на сельском кладбище, произошло после этого видеообращения.

После произошедшего Садыгов несколько раз звонил в службу «112», но, по его утверждению, полиция начала расследование только после того, как он явился в участок.

Однако в МВД Грузии отметили, что Садыгов отказался от дачи показаний по причине того, что у него болело горло. Он покинул здание полиции и пошел в медицинское учреждение. После того как он дошел до медучреждения, несмотря на то, что на основании его заявления следствие уже было начато, он дополнительно несколько раз сообщил в «112» о полученном оскорблении действием.

Полиция уже опросила Гасанова, которого мулла обвиняет в нападении. Следствие продолжается.

Если вина Гасанова будет доказана, ему грозит штраф, общественные работы на срок от 120 до 180 часов, домашний арест на срок от шести месяцев до одного года или лишение свободы на срок до одного года.

Minval.az