Азербайджан активно налаживает связи с Россией в различных областях.

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, председатель Русской общины в Азербайджане Михаил Забелин на церемонии открытия фотовыставки в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку, посвященной 25-летию принятия Конституции РФ.

«Сегодня Россия — мощное государство, наш ближайший сосед, с которым в последнее время активно развиваем сотрудничество в ряде сфер», — заявил М.Забелин.

По его словам, Россия за 25 лет прошла сложный путь развития и сегодня состоялось как демократическое государство.

«Сегодня Россия сталкивается с рядом вызовов, с которыми, я уверен, она отлично справится», — добавил депутат.

Minval.az