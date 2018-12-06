6 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Россию для участия в неформальном саммите глав государств СНГ.

Главу нашего государства в аэропорту Пулково-1 Санкт-Петербурга встречали вице-губернатор города Николай Бондаренко, председатель комитета по внешним связям в статусе министра Евгений Григорьев и другие официальные лица.

Для участия в неформальном саммите глав государств СНГ президент Ильхам Алиев прибыл в Президентскую библиотеку.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Президенты сделали совместное фото.

Затем было сделано совместное фото глав государств СНГ.