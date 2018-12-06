В Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку госпереворота, сообщает телеканал BFM TV.

Опасения французских властей связаны, в частности, с запланированной на субботу акцией протеста «желтых жилетов», которые пообещали направиться к Елисейскому дворцу.

По словам одного из представителей движения Эрика Друэ, цель протестной акции в субботу дойти до Елисейского дворца. «Мы все хотим пойти к Елисейскому дворцу», — сказал он.

В администрации французского президента Эмманюэля Макрона не скрывают обеспокоенность тем, что демонстранты могут прибегнуть к силе и попытаться осуществить путч.



«Это путчисты. Мы видим попытку путча», — приводит газета Figaro слова неназванного представителя Елисейского дворца.

По данным издания, спецслужбы предупредили администрацию главы государства о «призывах демонстрантов убивать и взяться за оружие, чтобы нанести удар по парламентариям, правительству, исполнительной власти и стражам порядка».

Minval.az