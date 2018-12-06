«Накануне в Милане состоялись мои встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и и.о. главы МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. Это были очень интенсивные консультации, состоялся очень важный обмен точками зрения. Я считаю эти встречи очень полезными». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане.

По словам главы МИД, впервые за годы стороны смогли согласовать текст заявления по итогам встречи.

«В следующем году мы должны совершить прорыв в урегулировании, чтобы нарастить возможности по установлению мира и процветания в регионе», — цитирует Мамедъярова агентство Репорт.

Minval.az