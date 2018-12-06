Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд подвергла в четверг критике действия РФ в районе Азовского моря, обратившись при этом к главе МИД РФ Сергею Лаврову на русском языке.

«Сергей Викторович, я должна вам прямо сказать», — сказала она по-русски на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в Милане.

Далее Х.Фриланд перешла на английский.

Она подчеркнула, что «Канада решительно осуждает действия России, нарушающие судоходство в Азовском море и в Керченском проливе».

По словам Х.Фриланд, особое возмущение у Оттавы вызывает задержание российской стороной в конце ноября украинских кораблей и моряков.

Minval.az