22 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера оперы «Манон Леско» Джакомо Пуччини.

Эта опера была поставлена впервые 1 февраля 1893 года в Турине и является самым триумфальным и выдающимся произведением композитора. В основе либретто сюжет из книги Антуана Франсуа Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» — одного из первых образцов психологического романа в истории литературы, имевшего огромную популярность в Европе.

В настоящее время опера «Манон Леско» идет в репертуаре лучших оперных театров мира и входит в сокровищницу мирового оперного искусства.

В Азербайджанском театре оперы и балета в премьере оперы главные партии будут исполнять Заслуженные артисты республики Афаг Аббасова (партия Манон Леско), Фарид Алиев (партия кавалера де Грие), Турал Агасиев (партия Эдмондо), Народный артист Азербайджана Акрам Поладов (партия Жеронта де Равуара), Фахмин Ахмедлы (Фонарщик). В роли Леско выступит солист Национальной оперы Украины, Заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Петр Примак.

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля Заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии «Хумай», главный дирижер и музыкальный руководитель Театра оперы и балета Эйюб Гулиев, хормейстер — Заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. Концертмейстер — Айсель Меликова. Режиссером-постановщиком оперы является Заслуженный деятель искусств Украины Микола Третьяк.

Премьера оперы «Манон Леско» Дж.Пуччини впервые на сцене Азербайджанского театра оперы и балета, несомненно привлечет большую зрительскую аудиторию, став большим и ярким событием в творческой деятельности театра в уходящем 2018 году.

Minval.az