7 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается моросящий дождь. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, скорость которого временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 7-9, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 758 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

7 декабря в районах Азербайджана местами ожидается дождь, ночью и утром в отдельных местах осадки примут интенсивный характер, в горных районах есть вероятность снега.

Утром местами будет туман. Скорость западного ветра днем в отдельных местах усилится.

Ночью температура воздуха составит 4-8, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.

Minval.az