Глава правительства Соединённого Королевства Тереза Мэй в четверг, 6 декабря, заявила, что у депутатов британского парламента существует три варианта по сделке о выходе Великобритании из состава Европейского союза — утвердить достигнутое ранее соглашение, выйти из состава европейского блока без договорённости или отказаться от Brexit, сообщают российские СМИ со ссылкой на Reuters.

«Есть три варианта: первый это покинуть Евросоюз с соглашением, два других — это покинуть его без соглашения или отказаться от выхода совсем», — заявила премьер-министр Великобритании.

Руководитель британского кабинета министров также ушла от ответа на вопрос, каков её запасной вариант в случае отказа от соглашения по выходу из Евросоюза.

Minval.az