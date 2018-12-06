В Страсбурге состоялись выборы на должность президента, вице-президента и двух членов Бюро Европейской Комиссии по Эффективности Правосудия (СЕПЕЖ) Совета Европы.

Как сообщает Report, впервые в истории Совета Европы представитель Азербайджана Рамин Гурбанов избран президентом данной организации, которая является одной из самых влиятельных структурных подразделений Совета Европы в сфере правосудия и защиты прав человека.

Данные выборы проводились представителями 47 стран-участниц Совета Европы путем тайного голосования. Весь процесс выборов, который контролировался представителями Секретариата Совета Европы, прошел совершенно прозрачно и демократично.

Необходимо отметить, что с момента создания руководителями данной Комиссии были только представители государств Западной Европы: Германии (ЭберхардДеш), Италии (Фаусто де Сантис), Великобритании (Джон Стейси), Австрии (Георг Става).

На пленарном заседании также были избраны вице-президент Ивана Борзова (Чехия) и два члена Бюро Европейской Комиссии по Эффективности Правосудия Совета Европы — Летиция Брунин (Франция) и Франческо Депаскале (Мальта).

Избрание на столь высокий пост представителя Азербайджана судьи Рамина Гурбанова, являясь историческим событием, полностью изменило устоявшийся стереотип о возможности избрания на такую ответственную должность только представителей Западной Европы.

Владеющий русским, английским, немецким и французским языками Р. Гурбанов смог достойно представить свою страну на международной арене и внести исторический вклад во взаимоотношения Азербайджана и Совета Европы.

Рaмин Гурбанов окончил с отличием высшие юридические учебные заведения Баку и Москвы, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, и провел научные исследования по различным правовым вопросам в престижных научно-исследовательских центрах США. Его деятельность с 1997 года тесно связана с Национальной Академией Наук Азербайджана, и он является автором нескольких научных изданий Совета Европы, которые были подготовлены совместно с французскими и швейцарскими учеными.

Проработав с 1996 года в Министерстве Обороны и Министерстве Юстиции он в 2013 году был назначен на должность судьи по уголовной специализации. Он является руководителем Рабочей группы Министерства Юстиции по формированию и внедрению электронного суда и электронной системы исполнения судебных решений в Азербайджане.

Он является сыном выдающего ученого-языковеда, общественного деятеля, автора современного Алфавита Азербайджана и основоположника научной школы ономастики, и составителя фундаментальных трудов по общему и азербайджанскому языкознанию,заслуженного деятеля наук, лауреата государственной премии Азербайджанской ССР, заместителя Председателя Советского Комитета Тюркологов Академии Наук СССР академика Афада Гурбанова.

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