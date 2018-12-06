Сегодня с 23:00 до 05:00 утра будет ограничено автомобильное движение по ул. А.М.Шарифзаде, перед Центром службы «ASAN», сообщает в четверг Госагентство автомобильных дорог.

Ограничение связано с прокладкой линий связи перед Центром службы «ASAN».

Minval.az