Сегодня с 23:00 до 05:00 утра будет ограничено автомобильное движение по ул. А.М.Шарифзаде, перед Центром службы «ASAN», сообщает в четверг Госагентство автомобильных дорог.
Ограничение связано с прокладкой линий связи перед Центром службы «ASAN».
Сегодня с 23:00 до 05:00 утра будет ограничено автомобильное движение по ул. А.М.Шарифзаде, перед Центром службы «ASAN», сообщает в четверг Госагентство автомобильных дорог.
Ограничение связано с прокладкой линий связи перед Центром службы «ASAN».
Дата: 2018/12/06 15:50
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
45
И закончится ли эта эра у нас в Азербайджане?
22 декабря в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера оперы «Манон Леско» Джакомо Пуччини.
Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев считает, что таможенные органы смогут в 2019 году перевыполнить бюджетный
7 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается моросящий дождь.
В комплексе азербайджано-российских отношений накопилось много неясного, которое требует тщательного разбора
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вновь опровергла слухи о погашении долгов граждан Грузии.
Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева, Министр обороны генерал-полковник
Классификация отелей после начала применения в Азербайджане новой национальной системы в этой сфере будет проводиться раз в
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдулазиз Аль