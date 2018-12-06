Пользователи сети обсуждают поведение американского лидера Дональда Трампа на похоронах 41-го президента США Джорджа Буша – старшего. По мнению большинства из них, республиканец и его супруга Меланья стали единственными, кто отказался читать Апостольский Символ веры.

На видеозаписях и фотографиях глава Белого дома молчит и держит в руках текст молитвы Символа веры опущенным. Три бывших президента США, Джимми Картер, Барак Обама и Билл Клинтон, держали текст молитвы перед глазами и произносили ее вслух, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Newsweek.

При этом упоминается, что действующего президента США на выборах поддержали 80% избирателей-евангелистов.

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