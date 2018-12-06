Азербайджанский лоукостер Buta Airways начнет с 31 марта 2019 года выполнение прямых авиарейсов по маршруту Баку-Анкара (аэропорт Эсенбога), говорится в сообщении авиакомпании.

«Анкара станет четвертым направлением лоукостера в Турции, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Стамбул, Аланию и Измир», — отмечается в сообщении.

Полеты в Анкару будут совершаться два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. Минимальный тариф по направлению Баку-Анкара составит 29 евро (в одну сторону).

Авиабилеты на рейсы в указанном направлении можно приобрести на официальном сайте компании по тарифу «Бюджет» и в офисах продаж авиакомпании по тарифу «Супер».

По тарифу «Бюджет» дополнительные услуги Buta Airways, включающие провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете являются платными.

Тариф «Супер» включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа, закрывается за 2 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

Minval.az