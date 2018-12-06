Правительство Франции убрало из проекта бюджета на 2019 год повышение цен на топливо, заявил премьер-министр Эдуар Филипп.

В правительстве подтвердили, что планы повышения цен в 2019 году отменены, передает AFP.

Накануне правительство объявило о временном моратории на повышение цен на топливо.

Напомним, что во Франции в последние недели проходили масштабные акции протеста против повышения цен на топливо, в которых приняли участия сотни тысяч человек. Иногда акции перерастали в столкновения с полицией и беспорядки. В результате различных инцидентов во время акций погибли четыре человека, сотни пострадали.

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