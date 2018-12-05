Находящиеся по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева в прифронтовой зоне, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили ряд военных объектов. Об этом сообщает МО АР.

Принявший участие в открытии танковой воинской части, дислоцированной в прифронтовой зоне, министр обороны ознакомился с созданными здесь условиями и дал соответствующие указания.

Осмотрев новые административные и служебные объекты, а также военную технику, хранящуюся на этих объектах, генерал-полковник З.Гасанов проверил готовность танковых экипажей и поставил задачи по боевому применением бронетехники.

В завершение министр обороны пообедал вместе с танкистами.

Minval.az