Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара призывает Москву и Киев впредь договариваться во избежание повторения инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Право пользоваться проходом через Керченский пролив есть и у России, и у Украины», — сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция «не хочет напряженности» в Черном море.

Он также добавил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

Ранее в Кремле ответили на критику и угрозу санкций из-за ситуации в Азовском море.

Minval.az